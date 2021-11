Street Fighter V: Luke gibt sich als 45. und letzter Charakter die Ehre

Capcom hat kürzlich einen Gameplay-Trailer zu Street Fighter V veröffentlicht, der den neuen Kämpfer Luke vorstellt.

Ab sofort ist Luke in Street Fighter V verfügbar. Luke ist der 45. und letzte Charakter des Spiels. Hier handelt es sich um einen aggressiven und kraftvollen Kämpfer. Was er so auf dem Kasten hat, präsentiert Capcom in einem neuen Gameplay-Trailer, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Dazu heißt es: “Luke’s Gameplay ist sehr offensiv ausgerichtet und zeichnet sich dadurch aus, dass er seine Gegner unter Druck setzt, um eine Vielzahl von Angriffsmöglichkeiten zu schaffen. Der ‘Flash Knuckle’ zum Beispiel ist ein äußerst effektiver Kombo-Finisher, bei dem jeder Schlagknopf zu einem anderen, nach vorne gerichteten Angriff führt. Luke’s Distanz-Fight kommt in Form eines Projektils namens “Sand Blaster” daher, das es ihm ermöglicht, Energie aus seinen Händen zu schießen und Gegner auf mittlere bis weite Distanz zu erledigen. Um sein Arsenal abzurunden, ist Luke mit einem einzigartigen V-System bewaffnet, das seinen V-Timer füllt, wenn er Schaden verursacht, und so eine offensive Spielweise belohnt.”

Hier der neue Trailer:

Luke könnt ihr euch mit dem Season 5 Charakter Pass oder dem Season 5 Premium Pass holen. Er ist jedoch auch separat für 5,99€ oder 100.000 Fight Money erhältlich.

Über diesen Link gelangt ihr auf die offfizielle Seite des Spiels.

Luke ist auf jeden Fall ein interessanter Charakter mit coolen Moves. Wir sind schon gespannt, wie er sich gegen Ryu, Chun-Li und Co. schlägt.