Swords of Legends Online: Erweiterung The Forbidden Court mit erstem Teaser angekündigt

Wer Swords of Legends Online spielt, der darf sich freuen, denn kürzlich wurde mit dem Update 1.1 die erste große Erweiterung The Forbidden Court für das MMO angekündigt. Dieses bringt neben neuen Zonen und neuen Quests auch ein weiteres Kapitel, das die Geschichte weitererzählt, ins Spiel.

Dazu heißt es: “Nach einer Reihe wöchentlicher Updates – unter anderem mit neuen Raid-Schwierigkeitsgraden und saisonalen Events – steht Swords of Legends Online mit Update 1.1 kurz vor der Veröffentlichung der ersten großen Erweiterung: The Forbidden Court! Das Update enthält eine neue Zone voller spannender Quests, die in die voranschreitende Geschichte von Swords of Legends Online integriert sind, zwei neue PvP-Modi, zwei neue Schlachtzüge und viele weitere Neuerungen und Anpassungen. Gameforge wird das Update 1.1 im Laufe des Monats veröffentlichen.”

Hier könnt ihr euch den Teaser zur Erweiterung ansehen:

Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht, aber es wurde bereits verraten, dass The Forbidden Court ziemlich bald veröffentlicht werden soll.

Das denken wir:

Die Neuerungen hören sich auf jeden Fall vielversprechend an. Zum Glück lässt der Release anscheinend nicht mehr lange auf sich warten.