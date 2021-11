The King of Fighters ’98 UM FE bekommt großes Winter-Update spendiert

in

Für die The King of Fighters ‘98 Ultimate Match Final Edition wird ein umfangreiches Winter-Update veröffentlicht.

Falls ihr die Ultimate Match Final Edition von The King of Fighters ’98 spielt, dann könnt ihr euch auf ein neues Update auf Steam freuen. Dieses Update wurde kürzlich im Rahmen der IgroMir, Russlands größtem Gaming-Event, von SNK angekündigt.

Dazu heißt es: “Eines der wichtigsten Features von Online-Kämpfen in modernen Fighting Games ist Rollback Netcode, der Online-Matches präziser macht und Latenz-Verzögerungen umgeht. Der ursprüngliche Verzögerungs-basierte Netcode von The King of Fighters ’98 Ultimate Match Final Edition wird durch den von Fans geschätzten, hochwertigen Rollback Netcode von Code Mystics ersetzt.

The King of Fighters ’98 Ultimate Match Final Edition erhält zudem Online-Lobbys, die mehr als nur 1-gegen-1-Kämpfe anbieten. Spieler können Räumen mit vielen anderen Spielern für epische Online-Kämpfe beitreten oder hosten. Falls sie nur zuschauen und lernen, oder einfach ihre Freunde anfeuern möchten, können sie Online-Kämpfen via Spectator Mode beitreten.”

Übrigens dürft ihr die neuen Features in einem Community-Beta-Test vom 30. November bis 4. Dezember ausprobieren.

Hier der Trailer zum Spiel:

