The Last of Us Part 2: NECA präsentiert neue Figuren von Joel und Ellie

Der Figurenhersteller NECA hat kürzlich neue Figuren zu The Last of Us Part 2 vorgestellt.

Fans von The Last of Us Part 2 können sich bald zwei neue Figuren von Joel und Ellie ins Regal stellen. Diese Figuren von NECA werden im ersten Quartal 2022 in einem Zweierpack veröffentlicht.

Dazu heißt es: “In The Last of Us Part II erleben die Spieler die verheerenden körperlichen und emotionalen Folgen von Ellies Rache, während sie sich auf eine unermüdliche Jagd nach denen begibt, die ihr Unrecht getan haben. Dieses Ultimate Actionfigur 2-Pack ist im 1. Quartal 2022 erhältlich”.

Ein Preis wurde aber leider noch nicht genannt.

Hier ein Tweet mit Bildern der Figuren:

Das denken wir:

Die Figuren sehen nicht übel aus. Fans von The Last of Us werden sich sicher darüber freuen.

Quelle: bloody-disgusting.com