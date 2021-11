V Rising: Hier sind die neuesten Spielszenen aus dem Vampir-Survival-Spiel

in

Der Entwickler Stunlock Studios hat einen weiteren Gameplay-Trailer zum kommenden Spiel V Rising veröffentlicht.

Mitte September berichteten wir über den ersten Gameplay-Trailer zu V Rising. Mittlerweile wurden weitere Spielszenen aus dem Vampir-Survival-Spiel veröffentlicht.

Im Trailer mit dem Titel “A Gothic World” bekommen wir verschiedene Bereiche der Spielwelt zu sehen, die ingesamt sehr abwechslungsreich wirken. Abgesehen davon werden auch ein paar Kämpfe gezeigt, die meiner Meinung nach einen sehr guten Eindruck machen.

Macht euch am besten selbst ein Bild. Hier der neue Trailer:

Zum Spiel heißt es: “Erwache als geschwächter Vampir nach Jahrhunderten des Schlafs. Jage in nahegelegenen Siedlungen nach Blut, um deine Kraft zurückzugewinnen, während du dich vor der sengenden Sonne versteckst, um zu überleben. Baue dein Schloss wieder auf und verwandle Menschen in deine treuen Diener, um dein Vampirimperium zu errichten. Finde Verbündete online, wehre heilige Soldaten ab und führe Krieg gegen andere Spieler in einer Welt voller Konflikte.”

Einen Release-Termin gibt es übrigens noch nicht. Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Die neuen Spielszenen sehen vielversprechend aus. Wer auf Survival-Spiele steht und das Vampir-Setting mag, der sollte das Spiel im Auge behalten.