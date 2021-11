Der Entwickler SadSquare Studio hat Visage: Enhanced Edition für PS5 und Xbox Series angekündigt.

Im letzten Jahr wurde das Hororspiel Visage für PC und Last-Gen-Konsolen veröffentlicht. Nun hat der Entwickler SadSquare Studio die Enhanced Edition für PS5 und Xbox Series angekündigt.

Unter anderem dürft ihr euch auf eine 4K-Auflösung, 60 FPS, verbesserte Ladezeiten und Unterstützung für das haptische Feedback des PS5-Controllers freuen. Cool: Wenn ihr Visage für PlayStation 4 oder Xbox One bereits besitzt, dann erhaltet ihr ein kostenloses Upgrade.

Zum Spiel heißt es: “Du spielst innerhalb eines großen Hauses, in dem schreckliche Dinge geschehen sind. Dabei wanderst du durch dunkle Flure, untersuchst jeden leeren Raum und verlierst dich dabei in endlosen Labyrinthen. Dein Kopf füllt sich dabei mit den Erinnerungen an die verstorbenen Familien, die hier früher gelebt haben. Diese verdrehte Umgebung, in der du das einzig Lebendige bist, bringt dich an Orte, die jenseits deiner Vorstellungskraft liegen.”

Hier der Trailer zur Enhanced Edition:

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Spiel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wer Visage bisher verpasst hat, der sollte die Gelegenheit nutzen. Hier erwartet euch ein tolles Horrorspiel.

Quelle: bloody-disgusting.com