Xbox-Insider leakt neues Halo-Spiel

Laut eines Xbox-Insiders befindet sich neben Halo Infinite ein weiteres Halo-Spiel in der Mache.

Angeblich arbeitet das Studio 343 Industries an einem neuen Halo-Spin-off-Spiel. Dieser Leak stammt vom bekannten Xbox-Insider und Leaker Jez Corden, der die Informationen kürzlich in einer aktuellen Episode von The Xbox Two veröffentlicht hat.

Leider gibt es keine weiteren Informationen zu diesem Spin-off. Es hört sich jedoch nicht so an, als würde es sich hier um den nächste Hauptteil der Reihe handeln. Insofern denken Fans, dass 343 Industries vermutlich an Halo Wars 3 arbeitet.

Halo Wars 3 würde insofern Sinn machen, da eine Verbindung zwischen der Kampagne von Halo Infinite und der Kampagne von Halo Wars 2 besteht.

Aber man sollte an dieser Stelle erwähnen, dass es sich hier nur um Gerüchte handelt. Insofern müssen wir leider darauf warten, bis offizielle Infos veröffentlicht werden. Sollte es Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Halo Infinite erscheint übrigens bereits am 8. Dezember.

Noch mehr News und Videos zu Halo haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wir sind schon sehr gespannt, wann es erste offizielle Infos zum Spiel gibt. Hoffentlich müssen wir nicht mehr so lange darauf warten.

Quelle: comicbook.com