Abandoned: Blue Box Game Studios veröffentlicht Entwicklungs-Update

Blue Box Game Studios hat ein neues Entwicklungs-Update zum kommenden Survival-Horrorspiel Abandoned veröffentlicht.

In den letzten Monaten war es ziemlioch still rund um Abandoned, aber nun hat Blue Box Game Studios ein Update veröffentlicht, das aber leider ziemlich nichtssagend ist.

Im Update heißt es: “Seit wir im April angekündigt haben, dass Abandoned für die PS5 entwickelt wird, waren wir bei der Entwicklung des Spiels mit mehreren Schwierigkeiten konfrontiert. Da das Spiel seit 2017 in Entwicklung ist, änderte sich das Konzept mehrmals. Und die Entscheidung, neben diesem Titel an kleineren Spielen zu arbeiten, war eine Belastung für uns, die wir nicht hätten beginnen sollen. Anfang 2021 haben wir beschlossen, uns vollständig auf Abandoned zu konzentrieren, und als wir im April den Ankündigungsteaser ankündigten, hat er unsere Vision überhaupt nicht erreicht und erfüllt. Das veranlasst uns, das gesamte Spiel zu überarbeiten.”

Darüber hinaus wird erklärt, dass dass das Studio die Realtime Experience PS5-App zu früh angekündigt wurde, was zu noch mehr Druck und Gerüchten führte. “Mit den Fehlern, die wir gemacht haben, wollen wir die gleichen Fehler nicht noch einmal machen. All dies war für uns nichts anderes als eine riesige Lernkurve. Wir möchten ein Spiel liefern, das Ihnen Spaß macht”, so Blue Box dazu.

Im selben Zug verraten die Macher des Spiels, dass Anfang 2022 eine Tech-Demo über ein Update der Realtime Experience-App veröffentlicht wird: “Die Tech-Demo demonstriert die Technologie hinter Abandoned in Echtzeit und präsentiert Visuals, Audio und die haptische Feedback-Funktion der DualSense Wireless Controller, die dem Horrorerlebnis eine neue Ebene verleiht.”

Abschließend heißt es: “Q1 2022 wird für Fans von Abandoned interessant. Da die Enthüllung des Spiels vor der Tür steht und die Veröffentlichung des Prologs immer näher rückt, arbeiten wir hart daran, das Spiel so gut und stabil wie möglich zu präsentieren.”

Abgesehen davon hat das Studio ein neues Teaser-Bild veröffentlicht, zu dem es heißt: “Die Tech-Demo wird in der Realtime Experience-App verfügbar sein. Sobald der Patch fertig ist, wird eine Benachrichtigung gesendet.”

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, lassen wir es euch wissen.

