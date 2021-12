Blind Fate: Edo no Yami – Ladet euch jetzt kostenlos den Prolog herunter

in

Der Publisher 101XP und der Entwickler Troglobytes Games haben den kostenlosen Prolog des Spiels Blind Fate: Edo no Yami veröffentlicht.

Bis zum Release von Blind Fate: Edo no Yami müssen wir uns noch eine ganze Weile gedulden, aber dafür haben die Macher nun kostenlos den Prolog des Spiels veröffentlicht, den ihr euch über Steam herunterladen könnt.

Dazu heißt es: “Der Prolog spielt in der Stadt der Geister, einer einst glanzvollen japanischen Metropole, wo sich das Schlachtenglück eindeutig gegen dich gewendet hat: Besiegt von einem übermächtigen Gegner stürzt du dich in die Dunkelheit unter den verfallenen Hochhäusern, nur um wieder zu erwachen und die vertraute Realität in einem „anderen Licht“ zu sehen … Aber wie real ist die Welt um dich herum wirklich?

Lerne zu überleben, wobei du dich ausschließlich auf deine beeinträchtigte Sensorik und den Rat deines Tengu-Mentors verlässt. Werde stärker und folge dem Pfad der blinden Wut in der gleichermaßen verrückten wie fantastischen Welt der Kybernetik und antiken Mythologie.”

Hier könnt ihr euch einen Trailer zum Spiel ansehen:

Erscheinen soll das Spiel im ersten Quartal 2022.

Über diesen Link könnt ihr euch den Prolog kostenlos herunterladen.

Das denken wir:

Probiert den Prolog am besten einfach aus, dann wisst ihr, ob euch das Spiel gefällt.