Cyberpunk 2077: CD Projekt bietet jetzt eine limitierte Uhr zum Spiel an – sie ist dank der Blockchain fälschungssicher

Wer auf den Style von Cyberpunk 2077 steht, der darf sich freuen, denn CD Projekt Red bietet mit der T‑2077 aktuell eine limitierte Uhr zum Spiel an. Dazu heißt es: “Sein retro-futuristisches Design und seine Titankonstruktion machen den T-2077 so auffällig wie die auffälligste Cyberware in Night City – aber du wirst dieses Juwel nicht in irgendeiner alten Ripperdoc-Klinik finden.”

Hier handelt es sich um eine Quarzuhr mit einer gelben LED-Anzeige. Das Glas ist verdunkelt und saphirbeschichtet. Das Armband besteht aus Titan und bietet einen Butterfly-Verschluss.

Auch cool: Die T‑2077 ist dank der Blockchain fälschungssicher. Die Firma Arianee bietet nämlich eine digitale Echtheitszertifizierung – praktisch einen digitalen Reisepass für die Uhr – an. Wenn ihr das Eigentum übertragen möchtet, könnt ihr das einfach über die entsprechende App erledigen.

Vorbestellen könnt ihr euch die Uhr über diesen Link zu einem Preis von 440,00 Euro. Ausgeliefert wird sie voraussichtlich im Juni 2022.

