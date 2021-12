Das Horrorspiel FOBIA – St. Dinfna Hotel schickt euch 2022 in ein unheimliches Hotel

in

Der Publisher Maximum Games und der Entwickler Pulsatrix Studios haben angekündigt, dass das Horrorspiel FOBIA – St. Dinfna Hotel 2022 erscheint.

Heute habe ich mal wieder einen interessanten Titel für Fans von Psycho-Horror. Die Rede ist von FOBIA – St. Dinfna Hotel, ein Horrorspiel, das im nächsten Jahr für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen wird.

In diesem Einzelspieler-Horrortitel übernehmt ihr die Rolle des Journalisten Roberto, der es in einem unheimlichen Hotel mit dem Übernatürlichen zu tun bekommt. Dazu heißt es: “Fobia ist eine immersive Reise voller Spannung und Recherche, die in einem dekadenten Hotel beginnt, das von einer technologisch fortschrittlichen Sekte dominiert wird. Diese Sekte predigt die Vereinigung von Wissenschaft und Religion und führt heimlich Experimente zur Verbesserung des Menschen durch, die genetische Veränderungen und parallele Realitäten beinhalten.

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kollidieren in einem Szenario voller Rätsel, Mysterien und Verschwörungen. Auf dieser Reise auf der Suche nach der Wahrheit muss der Spieler die verschiedenen Welten mit einer Kamera erkunden und sich gegen monströse Kreaturen verteidigen, die durch die Hotelkorridore pirschen und ums Überleben kämpfen.”

Hier der Trailer zum Spiel:

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels, wo ihr euch eine Demo herunterladen könnt.

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus dem Spiel machen auf jeden Fall Lust auf mehr. Horrorfans sollten sich diesen Titel vormerken.

