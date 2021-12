Dead by Daylight: Im nächsten Kapitel erwartet euch “Ring”-Horror

Der Entiwckler Behaviour Interactive hat angekündigt, dass uns im nächsten Kapitel von Dead by Daylight “Ring”-Horror erwartet.

Das kommt unerwartet: Kürzlich wurde eine Kooperation zwischen Dead by Daylight und dem japanischen Horrrorklssiker “Ringu” für nächstes Jahr angekündigt.

Dazu heißt es: “Die umfassende Auswahl in Dead by Daylight wird um ein unheimliches Stück Horrorgeschichte erweitert.

Mit ‘Ringu’ erscheint im Nebel ein neues Kapitel, das von Kōji Suzukis Roman und der gefeierten Filmadaption inspiriert ist.

Du hast etwas länger als sieben Tage Zeit, um deine Fähigkeiten zu verbessern, also stürze dich wieder in Dead by Daylight, während die Vorbereitungen für die Veröffentlichung von Kapitel 23 im März 2022 laufen.”

Bisher ist noch nicht bekannt, was der “Ring”-Killer für Fähigkeiten besitzt, aber sollte es Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Ind er Zwischenzeit könnt ihr euch den Teaser zur Kooperation ansehen:

Was haltet ihr davon, dass “Ring” Einzug in Dead by Daylight hält? Lasst es uns in den Kommentwaren wissen.

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite zum Spiel.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Spiel haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Darüber werden sich Fans japanischen Horrors sicher freuen. Wir sind schon gespannt, wie sich der “Ring”-Killer so spielt.