Der Herr der Ringe: Gollum – Seht euch hier den neuesten Trailer an

Daedalic Entertainment und Nacon haben einen neuen Trailer zu Herr der Ringe: Gollum veröfentlicht.

Es gibt mal wieder Neuigkeiten zu Der Herr der Ringe: Gollum. Und zwar wurde im Rahmen der Game Awards 2021 ein neuer Cinematic-Trailer veröffentlicht, der zeigt, wie zerrissen Gollum ist.

Dazu heißt es: “Der Konflikt zwischen den beiden Persönlichkeiten Sméagol und Gollum ist wie immer präsent und man sieht in dem kleinen Einblick deutlich, wie sie im Jahr 2022 erscheinenden Stealth-Action-Adventure miteinander umgehen.”

Im neuen Trailer, den ihr euch hier ansehen könnt, begegnet Gollum einer Gruppe “garstiger, böser Orkse” und er weiß nicht so recht, ob er flüchten oder in den Angriff übergehen soll.

Hier die offizielle Beschreibung des Spiels: “Der Herr der Ringe: Gollum ist ein Action-Adventure mit starkem Story-Fokus, in dem Gollum versucht, seinen heiß begehrten Schatz zurückzuerlangen. Er klettert, springt und schleicht sich durch gefährliche Areale, versucht, nicht gefangen zu werden und stets die Oberhand zu behalten. Gollum ist geschickt und hinterlistig, aber auch innerlich zerrissen. Es liegt am Spieler, zu entscheiden, ob Gollums dunkle Seite die Oberhand gewinnt, oder ob noch ein Hauch von Vernunft in dem Wesen zurückbleibt, das einst Sméagol war.”

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite von Daedalic.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein spannendes Adventure. Hoffentlich bekommen wir bald mehr Szenen aus dem Spiel zu sehen.