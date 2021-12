Der Horror-Shooter Scorn erscheint nun im Oktober 2022

Das Studio Ebb Software hat verraten, dass der Horror-Shooter Scorn im Oktober 2022 erscheint.

Erst im letzten Monat haben wir darüber berichtet, dass der Release-Termin Scorn auf nächstes Jahr verschoben wurde. Nun wurde verraten, dass der Horror-Shooter im Oktober veröffentlicht wird.

“Wir wollen sicherstellen, dass Scorn das beste Spiel ist, das es sein kann”, heißt es in dem Update. “Diese zusätzliche Zeit wird es dem Team ermöglichen, sicherzustellen, dass die Vision von Scorn in all ihrer gruseligen, alptraumhaften Pracht zum Leben erweckt wird. Wir wissen, dass dies eine längere Wartezeit bedeutet, insbesondere für unsere fantastische Kickstarter-Community, die von Anfang an dabei ist. Wir sind noch immer bestrebt, Scorn für unsere Spieler und Fans zur bestmöglichen Erfahrung zu machen.”

Mit dieser Ankündigung wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der leider keine neuen Spielszenen zeig. Hier könnt ihr euch den neuen Trailer ansehen:

Das denken wir:

Nach so langer Zeit scheint nun der finale Release-Zeitraum zu stehen. Wir sind schon gespannt, ob sich das Warten lohnt.

