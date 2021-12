“Die Matrix erwacht”: Ladet euch jetzt das kostenlose Unreal Engine 5-Erlebnis für die PS5 herunter

Im PlayStation Store könnt ihr euch ab sofort für die PS5 das kostenlose Unreal Engine 5-Erlebnis “Die Matrix erwacht” herunterladen.

Na, freut ihr euch schon auf den Kinostart von “The Matrix Resurrections”? Wenn ja, dann dürft ihr euch bald auf einen interaktiven Vorgeschmack auf den Film freuen – in Form eines kostenlos Unreal Engine 5-Erlebnisses für die PlayStation 5.

Im PlayStation Store wird nämlich aktuell eine Tech-Demo angeboten, die bald zeigt, was möglich ist, wenn man die Leistung der Unreal Engine 5 mit der PlayStation 5 kombiniert

Dazu heißt es: “Mache dich bereit für einen Blick in die Zukunft des interaktiven Storytellings und Entertainments mit der UE5 – erlebe eine kostenlose, bahnbrechende und cineastische Echtzeit-Tech-Demo.



‘Die Matrix erwacht: Ein Unreal Engine 5-Erlebnis’ wurde von Mitgliedern des Teams des Originalfilms, darunter Lana Wachowski, in Zusammenarbeit mit Epic Games und weiteren Partnern entwickelt und ist ein rasantes Abenteuer – mit Auftritten von Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss – im Universum der Matrix, in der die Grenzen der Realität nie deutlich sind.”



Am 9. Dezember wird das Erlebnis bei The Game Awards enthüllt.

Hier der Teaser zur Tech-Demo:

Über diesen Link gelangt ihr zur Produktseite der Tech-Demo im PlayStation Store.

Das denken wir:

Es ist wirklich beeindruckend, was mit der Unreal Engine 5 alles möglich ist. Wir sind schon gespannt zu erfahren, was da in den kommenden Jahren noch so alles auf uns zukommt.