Die Mod Resident Evil REvisited basiert auf den Romanen von S. D. Perry

Die Gruppe REVisited arbeitet gerade an der Modifikation Resident Evil REvisited, die auf Basis der Romane von S. D. Perry entsteht.

Resident Evil REvisited ist eine kommmende Mod für die PC-Version von Resident Evil 2, die von REVisited entwickelt wird. Sie basiert auf den Romanen zum Spiel von S. D. Perry.

Laut Residence of Evil dürfen wir uns unter anderem auf eine völlig neue Geschichte, Orte, Charaktere und Feinde freuen. Die Mod spielt in den Arklay Mountains, eine Region im mittleren Westen der USA in der Nähe von Raccoon City, und in der Spencer Mansion kurz vor den Ereignissen des ersten Resident Evil.

Ihr übernehmt die Rolle des Umbrella-Mitarbeiters Trent alias Victor Darius, der geschickt wird, um Daten aus dem Labor der Spencer Mansion zu sammeln. Da Trent auf dem Weg Zombies begegnet, sucht er schließlich Zuflucht im Raccoon Motel in den Arklay Mountains.

Hier könnt ihr euch einen Teaser-Trailer zur Mod ansehen:

Und was denkt ihr? Ziemlich cool, oder? Übrigens soll es bald eine Demo geben. Wenn es Neuigkeiten dazu gibt, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Diese Mod ist eine ziemlich coole Idee. Fans von Resident Evil sollten Resident Evil REvisited auf jeden Fall im Auge behalten.

Quelle: bloody-disgusting.com