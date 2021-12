Es gibt jetzt einen Gamer-Hoodie mit Beutel, in den sich eure Katze kuscheln kann

Das japanische Gaming-Zubehör-Unternehmen Bauhütte bietet einen Hoodie mit Beutel an, in den sich eure Katze kuscheln kann.

Falls ihr eine Katze habt, dann kennt ihr das vermutlich: Ihr sitzt am Computer oder vor dem Fernseher und wenige Minuten später schleicht sich der Stubentiger an, um sich an euch heranzukuscheln. Bloß wo platziert man das Tier am besten, während man gerade am Zocken oder Arbeiten ist?

Packt es doch einfach in euren Hoodie. Bauhütte bietet nun nämlich einen Gamer-Hoodie namens Nyangaroo mit einer Fronttasche an, in den sich eure Katze kuscheln kann.

Und ja, natürlich hat die Kapuze des Hoodies Katzenohren und Pfotenmuster an den Ärmeln. Er besteht aus 60% Baumwolle und 40% Polyester und ist wahlweise in Grau oder Schwarz erhältlich. Der Preis beträgt 116,00 US-Dollar (ca. 103,00 Euro)

Hier ein Video, in dem der Hoodie vorgestellt wird:

Was haltet ihr von diesem Hoodie? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Das denken wir:

Das perfekte Weihnachtsgeschenk für Katzenbesitzer.

Quelle: laughingsquid.com