Es gibt Neuigkeiten zu The Wolf Among Us 2

Kürzlich wurden neue Informationen zum kommenden Spiel The Wolf Among Us 2 veröffentlicht.

In letzter Zeit war es ja ziemlich still rund um The Wolf Among Us 2, aber nun hat Game Informer neue Informationen zum Spiel veröffentlicht. So soll der Titel beispielsweise im Winter sechs Monate nach dem ersten Teil spielen.

Abgesehen davon befindet sich The Wolf Among Us 2 noch immer in Produktion, das Skript zum Spiel wurde bereits finalisiert und demnächst folgt das Motion Capturing. Darüber hinaus soll die Unreal Engine die Entwicklung vereinfacht haben.

Hier der Tweet des Insiders “Shinobi602” dazu:

Einen Release-Termin gibt es leider nocht nicht. Sollten weitere Infos zu diesem Titel auftauchen, dann lassen wir es wissen.

The Wolf Among Us ist ein tolles Adventure. Wir freuen uns schon auf den nächsten Teil und hoffen, dass wir nicht mehr zu lange auf den Release warten müssen.

Quelle: gameinformer.com via bleedingcool.com