Expeditions: Rome – Holt euch jetzt die Demo zum rundenbasierten Rollenspiel

Der Publisher THQ Nordic und der Entwickler Logic Artists haben eine Demo zum kommenden Spiel Expeditions: Rome veröffentlicht.

Bis zum Release von Expeditions: Rome müssen wir uns noch ein paar Wochen gedulden, aber ausprobieren könnt ihr das rundenbasierte Rollenspiel schon jetzt, denn mittlerweile wurde eine Demo veröffentlicht.

In diesem Titel erwarten euch unter anderem drei lange Kriegskampagnen, eine von der Geschichte inspirierte Erzählung voller politischer Intrigen und zahlreiche individualisierungsmöglichkeiten.

Zum Spiel heißt es: “Schlüpf in die Rolle eines jungen Legatus, dessen Vater von einem unbekannten politischen Gegner ermordet wurde. Du musst aus Rom fliehen und in einer Militärkampagne untertauchen, die es zum Ziel hat, eine griechische Revolte zu verhindern. Deine militärische Macht und Kampferfahrung steigen und du wirst zu einem Legatus, der gleichermaßen respektiert und gefürchtet wird.In Expeditions: Rome setzt du den Willen Roms in der ganzen bekannten Welt um, von den strahlend blauen Küsten Griechenlands bis in die dunkelsten Wälder Galliens. Es liegt an dir, wie du Rom und dich selbst darstellst. Setzt du dich mit eiserner Faust durch, oder ziehst du geschickte Verhandlung vor? Setzt du das Erbe der Republik fort, oder schlägst du im komplexen politischen Geschehen des Senats deinen eigenen Weg ein? Jede deiner Entscheidungen hat Einfluss auf das Schicksal deiner Legion, deiner Gefährten und die Zukunft Roms.”

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Spiel ansehen:

Über diesen Link findet ihr die Demo. Expeditions: Rome erscheint am 20. Januar 2022.

Das denken wir:

Wer auf rundenbasierte Rollenspiele steht, der sollte die Demo ausprobieren. Hier erwartet euch ein vielversprechendes Rollenspiel mit einer interessanten Story.