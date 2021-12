Fortnite: Chapter 3 – The Rock überrascht Fans mit Gastauftritt

Das Live-Event, das Fortnite Chapter 3 an den Start gebracht hat, ist beendet und The Rock wurde als Gastcharakter enthüllt.

Gestern Abend haben wir darüber berichtet, dass der Trailer zu Chapter 3 von Fortnite etwas zu früh im Netz gelandet ist. Mittlerweile wurde Chapter 2 mit einem epischen Live-Event beendet und die Karte des Spiels auf den Kopf gestellt. Abgesehen davon wurde Dwayne “The Rock” Johnson als The Foundation enthüllt.

The Foundation ist der Anführer von The Seven. Seinen ersten Auftritt hatte er Zero Crisis Finale-Event in Kapitel 2: Season 6. Er wird als organisches Wesen beschrieben, das durch seinen Anzug in unendlichen Realitäten am Leben gehalten wird.

Die Enthüllung hat Fans ziemlich überrascht. Nachfolgend findet ihr einige Reaktionen:

Übrigens wird The Foundation als epischer Skin in Chapter 3 verfügbar sein.

Hier könnt ihr euch das Ende des Live-Events mit dem Auftritt von The Rock noch einmal in voller Länge ansehen:

Wie findet ihr es, dass The Rock die Rolle von The Foundation übernommen hat? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Fortnite findet ihr hier.

Das denken wir:

Epic Games ist immer wieder für eine Überraschung gut. Wir freuen uns schon auf Chapter 3. Mal sehen, was sich die Macher noch so alles haben einfallen lassen.

Quelle: comicbook.com