Gerücht: Arkane arbeitet an einer Fortsetzung von Prey

Angeblich arbeiten der Publisher Bethesda und das Studio Arkane an einem Nachfolger des Spiels Prey.

Falls ihr auf auf das Spiel Prey aus dem Jahr 2017 steht, habe ich heute ein interessantes Gerücht für euch. Und zwar arbeitet das Studio Arcane an einem Nachfolger. Dieses Gerücht stammt vom 4chan.

Dort schreibt ein Nutzer: “Das Studio von Arkane in Austin (Prey & Redfall) arbeitet derzeit gleichzeitig an zwei verschiedenen Titeln. Redfall kennen wir bereits, aber sie haben auch ein kleineres Team, das an einer Fortsetzung von Prey von 2017 arbeitet. Das Projekt ist aus einem Experiment hervorgegangen, das während eines internen Game Jams im Jahr 2019 entwickelt wurde, und seit Microsoft Bethesda übernommen hat, hat es in einem tatsächlichen Spiel erheblich an Bedeutung gewonnen. Microsoft ist sehr gespannt darauf, dass diese Fortsetzung entwickelt wird, um Gamepass und ihre Plattformen mit mehr hochwertigen Titeln zu erweitern, die sonst möglicherweise nicht so gut abgeschnitten hätten.”

“Das Spiel ist ein kürzeres Erfahrung, die (meistens) auf der Erde nach der Post-Credits-Szene des ersten Spiels spielt. Project Cobalt, alias der Typhon-Organismus, dem Morgan Yus Zelllinien injiziert wurden, ist der Spielercharakter. Es soll eine ‘Deus Ex-ähnliche Struktur’ haben, die offene städtische Level mit einer Reihe von Haupt- und optionalen Quests enthält, die dir von den wenigen verbleibenden menschlichen Überlebenden gegeben wurden. Dieses Mal gibt es einen größeren Pool an außerirdischen Feinden, um eine wiederkehrende Kritik an Prey 1 zu bekämpfen, aber es gibt auch weniger Neuromod-Kräfte, mit denen man spielen kann. Sie werden jedoch als viel ‘kreativer und experimenteller’ als die ersten angepriesen.”

Abgesehen davon erwähnt der Leaker, dass das das Spiel Prey 2: Neuroshock heißen soll und vermutlich durch einen CGI-Teaser-Trailer im Rahmen der Game Awards 2021 enthüllt wird. Diese finden am 9. Dezember statt.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wir sind schon gespannt, obs ich dieses Gerücht bewahrheitet. In wenigen Tagen wissen wir mehr.

Quelle: bloody-disgusting.com