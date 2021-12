Hacker stehlen 140 Millionen US-Dollar von Nutzern der Crypto-Gaming-Plattform Vulcan Forged

in

Durch einen Hack der Crypto-Gaming-Plattform Vulcan Forged wurden Nutzern ingesamt 140 Millionen US-Dollar gestohlen.

Vulcan Forged, ein auf Polygon basierender NFT-Marktplatz, wurde gehackt. Das Team hat kürzlich bestätigt, dass etwa 4,5 Millionen PYR-Token im Wert von damals 140 Millionen US-Dollar aus den Wallets von Kunden gestohlen wurden.

Das Unternehmen ist unter anderem für Blockchain-Spiele wie Vulcan Verse, Berserk, BlockBabies und Forge Arena bekannt. Abgesehen davon betreibt Vulcan Forged auch einen NFT-Marktplatz und eine dezentrale Börse für Gaming-Token.

Vulcan bietet seinen Nutzern einen Wallet-Service namens “MyForge” an, um Token auf seiner Plattform zu verwalten und zu handeln. 96 Wallets wurden gehackt und ingesamt 4,5 Millionen PYR-Token (etwa 23% des zirkulierenden Angebots) konnten entwendet und dann auf verschiedenen Krypto-Börsen verkauft werden.

In einem Twitter-Post wird erklärt, dass das Team die Verantwortung übernimmt und Token zurückzuerstattet werden. “Für diejenigen, die auch andere Vermögenswerte verloren haben, einschließlich ETH, MATIC, da dies letztendlich in unserer Verantwortung lag, werden wir auch diese Vermögenswerte im Gegenwert von PYR erstatten”, so Vulvan.

Vulcan hat auch verraten, wie es zu diesme Hack kommen konnte. Das Problem: Die Private Keys der Nutzer des Projekts wurden mitverwaltet und nicht gesondert gesichert. In Zukunft wird die Plattform diese Lösung aus dem gesamten Vulcan-Ökosystem entfernen. In seiner Telegram-Gruppe hat das Team erklärt, das geplant sei, zu einem vollständig dezentralisierten Wallet-Setup überzugehen.

Aktuell liegt der Token-Preis bei 18,73 Euro, was einem Rückgang von über 15 Prozent in den letzten 24 Stunden entspricht.

Das denken wir:

Das ist wirklich tragisch. Hier bleibt nur zu hoffen, dass die Verantwortlichen aufgespührt werden und die Geschädigten ihr Geld zurückerhalten.

Quelle: cryptobriefing.com