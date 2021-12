Half Life 2: Da arbeitet gerade jemand an einem Fan-Remake auf Basis der Unreal Engine 5

in

Fans sind gerade dabei, ein Remake von Half Life 2 auf Basis der Unreal Engine 5 zu entwickeln.

Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir über ein Fan-Projekt zu Half Life 2 berichtet haben, aber nun bin ich auf ein neues Fan-Remake gestoßen, das auf Basis der Unreal Engine 5 entsteht.

Verantwortlich für Project Freeman, so der Name des Remakes, sind zwei Künstler/Entwickler. Laut der Macher soll dem Spiel dank der Unreal Engine 5 ein moderner Look verpasst werden. Uns erwarten überarbeitete Karten und Charaktere, Motion-Capture-Animationen mit verbesserter Mimik, neue Partikelsysteme und visuelle Effekte.

Übrigens soll das Spiel nicht nur für PC, sondern auch für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X veröffentlicht werden. Mit anderen Worten: Project Freeman wird vermutlich nicht kostenlos sein. Abgesehen davon steht noch nicht einmal fest, ob das Projekt fertiggestellt werden kann. Wenn Valve etwas dagegen hat, dann wird das Remake vermutlich schnell eingestampft.

Hier könnt ihr euch einen Teaser zum Projekt ansehen:

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Der Teaser macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Hofffentlich bekommen wir bald mehr aus diesem Projekt zu sehen.

