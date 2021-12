Heute gibt es Mages of Mystralia kostenlos für den PC

in

Aktuell bietet Epic Games bietet das Action-Adventure Mages of Mystralia kostenlos im Epic Games Store an.

Epic Games wird nicht müde, weiter Spiele für den PC zu verschenken. Heute dürft ihr euch über den Titel Mages of Mystralia freuen. Hier übernehmt ihr die Rolle des jungen Mädchens Zia. Sie hat die Aufgabe, einen Krieg zwischen einer Armee von Trollen und dem Anti-Magier-Königreich Mystralia zu verhindern

Zum Spiel heißt es: “Im Königreich von Mystralia braucht man mehr Verstand als Muskeln, um erfolgreich zu sein. Du wirst riesigen, machtvollen Wesen entgegentreten und durch trügerisches Terrain steuern. Du wirst auf Rätsel treffen, die selbst die klügsten der alten Weisen verwirren. Und du musst Hindernisse überwinden, die dir von Leuten in den Weg gelegt werden, die nicht wollen, dass du erfolgreich bist.

Dein Weg wird kein leichter sein. In Mages of Mystralia spielst du Zia, ein junges Mädchen, das entdeckt, mit einem angeborenen Sinn für Magie auf die Welt gekommen zu sein. Zu ihrem Unglück wurde Magie verboten und so macht sie sich auf den Weg, für sich allein zu trainieren, um die Beherrschung ihrer Kräfte zu erlernen. Auf ihrer Reise trifft sie auf andere ausgestoßene Magier und entdeckt Runen mit magischen Fähigkeiten. Ihr wird bewusst, dass sie diese Runen auf millionenfache Weise kombinieren kann, um völlig neue Zaubersprüche zu erfinden.”

Über diesen Link könnt ihr euch das Spiel herunterladen.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Adventure” findet ihr hier.

Das denken wir:

Mages of Mystralia ist ein tolles Action-Adventure, das ihr euch unbedingt holen solltet.