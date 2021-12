Heute gibt es Salt and Sanctuary kostenlos für den PC

in

Epic Games bietet heute das Spiel Salt and Sanctuary kostenlos im Epic Games Store an.

Auch heute könnt ihr euch im Epic Games Store wieder ein kostenloses Spiel herunterladen. Bis um 17:00 Uhr bietet Epic Games das 2D-Action-RPG Salt and Sanctuary umsonst an.

Zum Spiel heißt es: “Ein schiffbrüchiger Seemann wird an einer unbekannten Insel angespült. In nebelverhangenen Tälern, in denen bemooste Leichen grinsend verrostete Waffen umklammern, regen sich wankende Gestalten. Unter von Salz zerfressenen Bauten führt ein Labyrinth von Gängen zu unsäglich Bösem, das die Menschen schon lange vergessen haben.”

Unter anderem dürft ihr euch auf komplexe 2D-Kämpfe, über 600 Waffen, Rüstungsteile, Zaubersprüche und Gegenstände freuen.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zum Spiel ansehen:

Herunterladen könnt ihr euch das Spiel über diesen Link.

Das denken wir:

Wer auf 2D-Action-RPGs steht, der kann hier nicht viel falsch machen. Am besten probiert ihr Salt and Sanctuary einfach mal aus.