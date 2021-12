Hidden Deep: Der Early Access des Sci-Fi-Thrillers startet im Januar

Der Publisher Daedalic Entertainment und der Entwickler Cogwheel Software haben den Starttermin der Early Access des Spiels Hidden Deep verraten.

Falls ihr euch für den Sci-Fi-Thriller Hidden Deep interessiert, habe ich eine gute Nachricht für euch: Der Early Access startet am 24. Januar.

Dieses Survival-Spiel schickt euch tief unter den Meeresboden in eine verlassene Forschungseinrichtung, in der ihr das Rätsel um die verschwundene Besatzung der Station lüften müssen.

Offiziell heißt es dazu: “In Hidden Deep begeben sich Spieler in eine mysteriöse Anlage auf dem Grund des Ozeans, bewohnt von außerirdischen Kreaturen, denen in einer 2D-Spielwelt voller Action, Geheimnissen und Gefahr Leben eingehaucht wird. Die Teammitglieder steuernd müssen Spieler herausfinden, was in den verlassenen Korridoren und Höhlen passiert ist und das Rätsel der dunklen Sci-Fi-Horror-Story lüften, inspiriert von Film-Klassikern des Genres aus den 80ern und 90ern.”

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer zum Spiel ansehen:

Übrigens könnt ihr das Spiel schon jetzt in der Closed Beta auf Steam ausprobieren.

Das denken wir:

Der Trailer sieht auf jeden Fall interessant aus. Wir sind schon gespannt, was das Spiel zu bieten hat.