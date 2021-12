Holt euch Mutant Year Zero: Road to Eden jetzt kostenlos für den PC

in

Im Epic Games Store gibt es heute das Spiel Mutant Year Zero: Road to Eden kostenlos.

Auch heute bietet Epic Games wieder ein kostenloses Spiel im Epic Games Store an. Ihr dürft euch auf das rundenbasierte Rollenspiel Mutant Year Zero: Road to Eden freuen. Das Angebot gilt bis heute um 17:00 Uhr.

Mutant Year Zero: Road to Eden stammt von den Designern von Hitman und Payday. Das Spiel kombiniert den rundenbasierte Kämpfe mit Echtzeit-Schleich- und Erkundungsmissionen in einer post-apokalyptischen Welt.

Dazu heißt es: “Natürlich geht die Welt unter.

Nun ist alles vorbei und auf der Welt ist es ruhig geworden. Die Natur erobert sich die Städte zurück. Der Wind pfeift durch leere Straßen, die zu Friedhöfen geworden sind.

Die Menschen sind alle fort. Durch diese Überreste der Zivilisation streifen nun Mutanten – deformierte Menschenwesen und Tiere zugleich – auf der Suche nach Erlösung oder einfach etwas Essbarem. Um zu überleben, müssen du und deine Gefährten hinausziehen und die Zone erkunden.

Denn vielleicht ist das alles nur Schwachsinn.”

Über diesen Link könnt ihr euch das Spiel herunterladen.

Das denken wir:

Wer auf rundenbasierte Rollenspiele steht, der kann hier nichts falsch machen.