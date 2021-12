Holt euch Rayman Origins jetzt kostenlos

Ubisoft bietet den Klassiker Rayman Origins aktuell kostenlos zum Download an.

Ab sofort könnt ihr euch das Jump and Run Rayman Origins, das ursprünglich im Jahr 2011 veröffentlicht wurde, kostenlos herunterladen. In diesem Spiel erwarten euch mehr als 50 Level und Koop-Gameplay für bis zu 4 Spieler.

Zum Spiel heißt es: “Als die Lichtung der Träume von ‘widerborstigen’ Darktoons überfallen wird, ruft der Feenrat in aller Eile Rayman zu Hilfe. Doch der Held des Lichts scheint nicht ganz auf der Höhe zu sein … Also schließt er sich für diese Aufgabe mit seinem besten Freund Globox und zwei cleveren Zauberern, den Kleinlingen, zusammen. Gemeinsam bilden sie das fröhlichste Heldengespann der Welt. Sie ziehen aus, den Frieden auf der Lichtung der Träume wiederherzustellen, und zu verhindern, dass sich die geliebte Heimat wie in einem bösen Traum in Nichts auflöst…”

Hier könnt ihr euch einen Trailer zum Spiel ansehen:

Das Angebot gilt bis zum 22. Dezember 2021. Übrigens kostet das Spiel normalerweise 9,99 Euro.

Über diesen Link könnt ihr euch das Spiel herunterladen.

Das denken wir:

Rayman Origins ist ein sehr unterhaltsames Jump and Run. Dieses Angebot solltet ihr euch nicht entgehen lassen.