Holt euch The Vanishing of Ethan Carter jetzt kostenlos

Epic Games bietet aktuell das Spiel The Vanishing of Ethan Carter kostenlos im Epic Games Store an.

Auch heute gibt es wieder ein kostenloses Spiel im Epic Games Store. Bis um 17:00 Uhr könnt ihr euch noch The Vanishing of Ethan Carter herunterladen. Hier handelt es sich um ein Mystery-Spiel, in dem ihr in die Rolle des Detektivs Paul Prospero schlüpft. In seiner virtuellen Haut entdeckt ihr die Wahrheit über Ethans Verschwinden.

Dazu heißt es: “Spiele als Paul Prospero, ein an okkulten Phänomenen interessierter Detektiv, der einen verstörenden Brief von Ethan Carter bekommt. Paul begreift, dass sich der Junge in großer Gefahr befindet, und begibt sich nach Red Creek Valley, Ethans Heimatort, wo sich die Dinge als noch viel schlimmer herausstellen, als er es erwartet hatte. Ethan ist im Zuge eines brutalen Mordes verschwunden, und Paul erkennt schnell, dass dies wohl nicht der einzige Mord in Red Creek Valley ist, den er genauer unter die Lupe nehmen sollte.”

Übrigens Paul besitzt übernatürliche Fähigkeit, die es ihm erlauben, mit den Toten zu kommunizieren. Auf diese Weise kann er herausfinden, wie sie gestorben sind und Hinweise erhalten, die ihm dabei helfen, das Rätsel um das Verschwinden von Ethan zu lösen.

Über diesen Link gelangt ihr auf die Produktseite des Spiels im Epic Games Store.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Epic Games” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Hier erwartet euch ein spannendes Spiel, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet – vor allem dann nicht, wenn es kostenlos ist.