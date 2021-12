Hood: Outlaws & Legends – Season 2: Yule ist ab sofort verfügbar

in

Der Publisher Focus Entertainment und das Studio Sumo Digital haben den Start der Season 2: Yule für Hood: Outlaws & Legends verkündet.

Ab sofort ist die Season 2 Yule im mittelalterlichen Multiplayer-Heist-Spiel Hood: Outlaws & Legends verfügbar. Unter anderem dürft ihr euch auf den neuen Modus Gold Rush freuen.

Dazu heißt es: “Erlebt eine gänzlich neue Art des munteren Raubens im neuen Gold Rush Modus. Um in diesem PvPvE Spielmodus zu gewinnen, muss das Team eine bestimmte Menge an Gold zu einem gehaltenem Spawnpunkt bringen, bevor die Konkurrenz das schafft. Doch Obacht: Wer zu viel Gold trägt, der wird langsamer und ein leichtes Ziel. Stellt also sicher, hin und wieder eure Taschen zu leeren. Es gibt zahlreiche Schätze zu stehlen, zu finden oder von gegnerischen Outlaws zu erbeuten, dieser Modus gewährt euch ganz verschiedene Spielstile und sie alle können zum Erfolg führen – und werden definitiv für epische Momente sorgen.”

Hier könnt ihr euch den Trailer zur neuen Season ansehen:

Über diesen Link gelangt ihr zur Website des Spiels.

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus dem neuen Modus sehen interessant aus. Mal sehen, wie er bei der Community ankommt.