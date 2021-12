Ihr könnt euch jetzt ein 2GB-HD-Texturpaket für GTA: The Trilogy – The Definitive Edition herunterladen

Der Modder “nigeez” hat ein 2GB-HD-Texturpaket für GTA: The Trilogy – The Definitive Edition veröffentlicht.

Wenn ihr die GTA: The Trilogy – The Definitive Edition auf dem PC spielt und der Neuauflage von Grand Theft Auto: San Andreas einen neuen Anstrich verpassen wollt, hätte ich da eine neue Mod für euch.

Und zwar hat der Modder “nigeez” hat ein 2GB-HD-Texturpaket für den Titel veröffentlicht, der viele Texturen des Spiels erneuert. Laut des Modders zielt dieses Texturpaket “nicht darauf ab, jede einzelne Textur im Spiel zu ändern, sondern diejenigen zu verbessern, die beim Spielen eure Aufmerksamkeit erregen könnten”.

Hier könnt ihr euch ein paar Screenshots aus der Mod ansehen:

Und was sagt ihr? Sieht nicht übel aus, oder?

Über diesen Link könnt ihr euch die Mod herunterladen.

Das denken wir:

Es ist wirklich cool, dass die GTA-Modding-Community so aktiv ist. Wir sind schon gespannt, welche Mods in den kommenden Monaten noch so für die GTA: The Trilogy – The Definitive Edition veröffentlicht werden.

Quelle: dsogaming.com