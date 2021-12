Jemand hat 13 Tage damit verbracht, einen riesigen Oreo in Minecraft zu bauen

Der Reddit-Nutzer “NomALlama” hat innerhalb von 13 Tagen einen riesigen Oreo in Minecraft gebaut.

Wir berichten ja immer wieder mal über verrückte Kreationen in Minecraft, aber in den letzten Wochen war es relativ still, was das betrifft. Heute habe ich aber ein interessantes Bauwerk des Reddit-Nutzers “NomALlama” für euch.

Und zwar hat der Minecraft-Fan 13 Tage damit verbracht, Material für 46.727 Betonblöcke zu sammeln, mit denen er dann einen riesigen Oreo im Spiel gebaut hat. Auf Reddit erklärt der Baumeister, dass er keine Pläne hat, weitere Oreo-Bauwerke zu bauen, weil er sich das nie wieder antun mächte. Verständlich.

Hier ein paar Bilder des Minecraft-Oreos:

Und was sagt ihr? Lecker, oder?

Das denken wir:

Das ist beeindruckend – auf eine sehr komische Art und Weise.

Quelle: pcgamesn.com