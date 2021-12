Jetzt also doch nicht: GSC Game World streicht NFT-Pläne für S.T.A.L.K.E.R 2

in

Das Studio GSC Game World hat angekündigt, dass es in S.T.A.L.K.E.R 2 doch keine NFTs geben wird.

Das ging schnell. Erst am vergangenen Mittwoch haben wir darüber berichtet, dass GSC Game World angekündigt hatte, dass S.T.A.L.K.E.R 2 NFTs (Non Fungible Token) unterstützen wird. Nach einem großen Aufschrei der Community rudert das Studio nun zurück.

In einer offiziellen Stellungnahme heißt es: “Basierend auf dem Feedback, das wir erhalten haben, haben wir beschlossen, alle NFT-bezogenen Inhalte in S.T.A.L.K.E.R. 2 zu streichen.”

GSC Game World weiter: “Die Interessen unserer Fans und Spieler haben für das Team oberste Priorität. Wir machen dieses Spiel, damit ihr es genießen könnt – was auch immer es kostet. Wenn es euch wichtig ist, kümmern wir uns auch.“

Hier der entsprechende Tweet:

Was haltet ihr davon, dass es nun doch keine NFTs in S.T.A.L.K.E.R 2 geben wird? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Danke an unseren Leser “Nightxall”, der uns darauf hingewiesen hat.

Das denken wir:

Wir finden es super, dass die Entwickler die Kritik wahrgenommen und entsprechend reagiert hat. Trotzdem gehen wir davon aus, dass NFTs, wenn sie richtig eingesetzt werden, die Videospielbranche bereichen werden.