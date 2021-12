Level Infinite: Tencent Games startet globale Marke

Der Publisher Tencent Games hat mit Level Infinite eine neue globale Marke angekündigt.

Tencent Games hat verraten, dass die neue Marke Level Infinite in Zukunft hochwertige Spiele veröffentlichen wird. Dazu heißt es: “Zu den ersten Veröffentlichungen gehören Synced: Off Planet für PC von NExT Studio, Don’t Starve: Newhome für mobile Endgeräte, Titel von Lightspeed & Quantum Studios, TiMi Studio Group und weiteren Drittentwicklern sowie Fanlieblinge wie Arena of Valor mit neuen sowie aktualisierten Inhalten. “

Das Lineup von Level Infinite wird durch weitere Titel ergänzt, die von den jeweiligen Studios selbst veröffentlicht werden. Hier eine Liste mit den entsprechenden Spielen:

Warhammer: Vermintide 2 von Fatshark, das ab sofort für PC und Konsole erhältlich ist, sowie Warhammer 40.000: Darktide, das nächstes Jahr für PC und Konsole erscheint

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt von Sharkmob, erscheint im Jahr 2022

GTFO von 10 Chambers, jetzt im Early Access auf Steam

Das bereits angekündigte Metal: Hellsinger für PC und Konsole erscheint 2022 zusammen mit einem neuen Spiel von Funcom, das bei den Games Awards vorgestellt wird

“Mit dem Launch von Level Infinite treiben wir die Entwicklung von Tencent Games als globaler Publisher und vertrauenswürdige Marke weiter voran. Wir freuen uns darauf, Gamern hochwertige und spannende Titel anzubieten, egal wo und wie sie spielen”, so Michelle Liu, CEO von Tencent Games Global.

Level Infinite hat seine Hauptsitze in Amsterdam und Dubai.

Sollte es Neuigkeiten von Level Infinite geben, dann informieren wir euch darüber.

Noch mehr Branchen-News haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Tencent scheint große Pläne für diee neue Marke zu haben. Wir sind schon gespannt, was Level Infinite in den kommenden Jahren so alles für Games an den Start bringt.