Loop Hero gibt es jetzt kostenlos für den PC

in

Epic Games bietet aktuell das Spiel Loop Hero kostenlos im Epic Games Store an.

Heute bietet Epic Games das Indie-Adventure Loop Hero kostenlos im hauseigenen Store an. Das Angebot gilt jedoch nur bis um 17:00 Uhr. Ihr solltet also nicht zu lange darauf warten, euch das Spiel zu holen.

Zu Loop Hero heißt es: “Der Lich hält die Welt in einer endlosen Zeitschleife gefangen und hat ihre Bewohner in ein Chaos ohne Ende gestürzt! Platziere mit deinem wachsenden Deck mystischer Karten auf jeder der einzigartigen Expeditionsschleifen Gegner, Gebäude und Gelände für den Helden. Finde und nutze mächtige Beute für jede Heldenklasse und baue das Lager der Überlebenden aus, um jedes neue Abenteuer in der Schleife besser zu beginnen. Schalte auf deiner Mission, den endlosen Kreislauf der Verzweiflung zu durchbrechen, neue Klassen, neue Karten und teuflische Wächter frei.”

In diesem Rogue-lite läuft euer Held automatisch und kämpft automatisch. Als Spieler kümmert man sich darum, dass die erkämpften Ressourcen und Ausrüstungsgegenstände sinnvoll eingesetzt werden. Abgesehen davon platziert man in jeder Schleife Gebäude-, Gelände- und Gegnerkarten, um seinen eigenen Pfad zu gestalten.

Wie dieser Genre-Mix in Aktion aussieht, zeigt der nachfolgende Trailer:

Über diesen Link könnt ihr euch das Spiel herunterladen,

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Epic Games” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Hier dürft ihreuch auf ein sehr unterhaltsames Indie-Adventure mit einem interessanten Spielprinzip freuen.