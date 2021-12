Naraka: Bladepoint – Bruce Lee gibt sich die Ehre

Das Studio 24 Entertainmen hat kürzlich angekündigt, dass es in Naraka: Bladepoint bald Skins und Outfits von Bruce Lee geben wird.

Wenn ihr Naraka: Bladepoint spielt, dann dürft ihr euch demnächst auf Skins und Outfits von Bruce Lee freuen. Insgesamt wird es acht Bruce Lee-Skins geben, wobei die ersten Skins für die Charaktere Tianhai, Kurumi, Yueshan und Valda erhältlich sein werden.

Dazu heißt es: “Fans von Bruce Lees Filmografie werden sofort die ikonischen Looks aus Enter the Dragon, Fist of Fury, The Big Boss und den kultigen, bei Fans beliebten gelben Trainingsanzug aus Game of Death erkennen. “ Die zweite Welle der Bruce Lee-Skins soll zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.

Hier der Trailer zur Kollaboration:

Übrigens steht ein kostenloses Wochenende bevor, das vom 17. bis 21. Dezember, 17:00 Uhr, läuft.

Über diesen Link gelangt ihr auf die Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Das ist eine ziemlich überraschende Kollaboration. Fans des legendäre Kampfkunstmeisters werden diese Aktion mit Sicherheit feiern.