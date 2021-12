Negative Atmosphere: Video zeigt neue Spielszenen aus dem Sci-Fi-Horrorspiel

in

Der Entwickler Sunscorched Studios hat ein neues Video zum Sci-Fi-Horrorspiel Negative Atmosphere veröffentlicht.

In den letzten Wochen war es relativ still rund um das Sci-Fi-Horrorspiel Negative Atmosphere, aber nun wurde ein Video veröffentlicht, das neue Spielszene aus dem Titel zeigt. Dieses Video gibt einen guten Eindruck davon, was euch im Spiel erwartet: Sci-Fi-Horror im Stile von Dead Space.

Ihr übernehmt dieRolle von Samuel Edwards, der an Bord des Raumschiffs TRH Rusanov gegen ehemalige Besatzungsmitglieder kämpfer muss, die sich in Monster verwandelt haben.

Dazu heißt es: “Die Rusanov wird von Bedrohungen heimgesucht, von Mensch und Maschine gleichermaßen. Die meisten Menschen an Bord sind dem Ausbruch zum Opfer gefallen, haben ihre Gliedmaßen verdreht und ihre Körper zu Kreaturen gestreckt, die fast nicht wiederzuerkennen sind. Roboter werden instabil; einige werden gewalttätig und durchstreifen die Korridore des Schiffes, während andere in völliger Panik zusammenbrechen. Zwischen den Überresten der Crew, den verworrenen Metallhüllen und anderen Schrecken, die in jedem Schatten lauern, könnte jede Begegnung Samuels letzte sein.”

Hier könnt ihr euch die neuen SPielszenen ansehen:

Wie gefallen euch die neuen Spielszenen?

Einen Release-Termin gibt es übrigens bisher noch nicht.

Über diesen Link gelangt ihr auf die Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Die neuen Spielszenen machen Lust auf mehr. Wer auf Dead Space steht, der sollte sich diesen Titel auf jeden Fall vormerken.

