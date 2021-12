New World kündigt Kollaboration mit der Prime Video-Serie “Das Rad der Zeit” an

in

Amazon Games hat angekündigt, dass es demnächst eine Kollaboration zwischen New World und “Das Rad der Zeit” geben wird.

Vom 24. Dezember bis zum 11. Januar könnt ihr in New World neue Ingame-Items erhalten, die an die Prime Video-Serie angelehnt sind. Diese Gegenstände sind als spezielle Twitch-Drops erhältlich.

Dazu heißt es: “Indem sie bestimmte Twitch-Streams zu New World verfolgen, können Fans neue Belohnungen wie Waffe-Skins, Ausrüstungsgegenstände und zusätzliche Überraschungen freischalten. Unter den Streams sind auch Watch-Partys, bei denen Fans das Finale von Das Rad der Zeit gemeinsam mit ihren liebsten Streamern verfolgen können.”

Hier ein Bild, das die Ingame-Items zeigt:

Weitere Informationen dazu erhaltet ihr über diesen Link.

