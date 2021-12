Omikron: Klassiker von Quantic Dream geht wegen Corona-Mutante viral

Wegen der Corona-Mutante Omikron stößt man in diesen Tagen immer wieder auf den Klassiker Omikron: The Nomad Soul im Netz.

Vermutlich erinnern sich die meisten von euch nicht mehr an den Titel Omikron: The Nomad Soul den das Studio Quantic Dream im Jahr 1999 für den PC und die Dreamcast veröffentlicht hat. Hier handelt es sich um ein düsteres Adventure, in dem auch der mittlerweile verstorbene Musiker David Bowie mitspielt.

In diesem Titel folgt man der verzweifelten Bitte einer mysteriösen Figur aus einer anderen Dimension und schickt die eigene Seele in die düstere und futuristische Stadt Omikron. In dieser düsteren Welt muss man viele Rätsel lösen, die einen an der Rückkehr hindern. Der Clou: Man kann die Rolle von fast allen Charakteren in Omikron übernehmen. Das war seiner Zeit ziemlich beeindruckend.

Nun, da sich die Corona-Variante Omikron immer rascher verbreitet, stoßten viele Menschen im Netz immer wieder auf Omikron: The Nomad Soul. Dadurch ist mittlerweile sogar eine Verschwörungstherorie enstanden, laut der Bowie die Coronavirus-Mutante Omikron vorhergesagt hat. Der Grund: In einer Szene spricht sich “Boz”, der von David Bowie gespielt wird, gegen die Kontrolle der Regierung aus.

“Wacht auf. Die Menschen von Omikron und die korrupte Regierung wiegen euch in den Schlaf, um euch besser kontrollieren zu können. Sie haben euch in Marionetten verwandelt, die […] manipuliert werden. Schließt euch den Erweckten an und erhebt euch, um für eure Freiheit zu kämpfen“, so “Boz”.

Hier die entsprechende Szene:

Das ist natürlich Quatsch, aber trotzdem ein interessanter Zufall.

Ich erinnere mich vor allen Dingen an ein Ingame-Konzert von David Bowie im Spiel, von denen es insgesamt drei gibt. Ich fand die Idee, virtuell ein Konzert zu besuchen, damals ziemlich abgefahren. Mittlerweile sind solche Ingame-Konzerte in Fortnite und Co. ja keine Seltenheit mehr. Insofern war Omikron: The Nomad Soul tatsächlich visionär, aber nicht was Corona betrifft.

Hier könnt ihr euch die Ingame-Konzerte von David Bowie ansehen:

Noch mehr kuriose News, Infos und Videos aus der Welt der Videospiele haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wer das Spiel bisher verpasst hat, der sollte mal einen Blick darauf werfen. Hier erwartet euch ein sehr interessantes Adventure.