Page Boy: Video enthüllt das vergessene Game Boy-Zubehör aus dem Jahr 1999

Kürzlich wurde in einem Video der Page Boy enthüllt – ein lange vergessenes Game Boy-Zubehör aus dem Jahr 1999.

Habt ihr gewusst, dass sich 1999 Zubehör für den Game Boy Color in Entwicklung befand, das es dem Nutzer ermöglichen sollte, im Internet zu surfen, E-Mails abzurufen und Selfies mit der Game Boy Camera zu senden?

Abgesehen davon sollte man durch das Teil auch Game Boy “Live TV” empfangen können – ein Live-Übertragungssystem über das man spielbezogene News in Echtzeit empfangen hätte können. Erinnert irgendwie etwas an Nintendo Direct, oder?

Die Rede ist vom sogenannten Page Boy, den Did You Know Gaming in einem neuen Video enthüllt, das ihr unter diesen Zeilen findet. Es dokumentiert die Entwicklungsgeschichte des Geräts und klärt die Frage, warum es letztendlich nie veröffentlicht wurde.

Hier das Video zum Page Boy:

Schade, dass dieses Zubehör nie erhältlich war. Einige der Funktionen waren wirklich ziemlich revolutionär für die damalige Zeit.

