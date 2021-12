Ready or Not: Der Early Access des Taktik-Shooters ist jetzt verfügbar

in

VOID Interactive hat kürzlich verkündet, dass der Taktik Shooter Ready or Not in die die Early-Access-Phase gestartet ist.

Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir über das Spiel Ready or Not berichtet haben, aber nun gibt es endlich wieder ein Lebenszeichen: Der Early Access ist ab sofort verfügbar.

Hier erwartet euch ein taktischer Shooter in dem ihr unterschiedliche Situationen erlebt, die ihr mit einem SWAT-Team lösen musst. Dafür haben sich die Entwickler mit Polizeiteams aus aller Welt zusammengetan, um Einsatzregeln und ein Punktesystem zu erstellen, die herausfordernd und realistisch sind.

Ziel der Macher ist es, die Tätigkeiten eines SWAT-Offiziers realistisch darzustellen. Daraus ist eine interessante Mischung aus First-Person-Action und Taktik-Strategie entstanden.

Nachfolgend findet ihr ein Tutorial-Video, das zeigt, was euch im Spiel erwartet und wie es funktioniert.

Über diesen Link gelangt ihr auf die Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Wer auf ältere Rainbow Six-Teile oder die SWAT-Reihe steht, der sollte auf jeden Fall mal einen Blick auf Ready or Not werfen.