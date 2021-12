Remnant: From the Ashes gibt es jetzt kostenlos für den PC

in

Epic Games bietet aktuell das Spiel Remnant: From the Ashes kostenlos im Epic Games Store an.

Auch heute hat Epic Games wieder ein kostenloses Spiel am Start. Und zwar könnt ihr euch jetzt den Koop-Shooter Remnant: From the Ashes umsonst herunterladen. Aber ihr solltet nicht zu lange warten, denn das Angebot gilt nur heute bis um 17:00 Uhr.

In Remnant: From the Ashes müsst ihr als einer der letzten Überlebenden der Menschheit alleine oder gemeinsam mit bis zu zwei weiteren Spielern gegen eine uralte böse Macht aus einer anderen Dimension kämpfen.

Zum Spiel heißt es: “Die Welt wurde von einem uralten Übel aus einer anderen Dimension ins Chaos gestürzt. Die Menschen kämpfen ums Überleben, aber sie verfügen über eine Technologie, mit der sie Portale zu alternativen Welten öffnen können. Sie reisen durch diese Portale, um das Geheimnis über die Herkunft des Bösen zu enthüllen. Dabei müssen sie Ressourcen sammeln, ums Überleben kämpfen und Fuß fassen, damit die Menschheit mit dem Wiederaufbau beginnen kann …”

Über diesen Link gelangt ihr zur Produktseite des Spiels im Epic Games Store.

Das denken wir:

Wer auf Koop-Shooter steht, der sollte sich Remnant: From the Ashes unbedingt holen. Hier erwartet euch ein sehr unterhaltsamer Titel.