Seht euch hier neue Screenshots aus Stranger of Paradise Final Fantasy Origin an

Square Enix hat neue Screenshots aus dem kommenden Spiel Stranger of Paradise Final Fantasy Origin veröffentlicht.

Es ist schon ein paar Monate her, dass wir über das Rollenspiel Stranger of Paradise Final Fantasy Origin berichtet haben, aber nun können wir euch neue Screenshots aus dem Titel präsentieren.

Die neuen Screens hauen mich jetzt zwar nicht vom Hocker, grafisch scheint sich das Spiel im Vergleich zu den letzten Spielszenen, die wir im Juni zu sehen bekommen haben, jedoch ein gutes Stück verbessert zu haben.

Aber seht am besten selbst. Hier die neuen Screenshots:

Im Spiel übernehmt ihr die Rolle von Jack, der sich zusammen mit seinen Verbündeten Ash und Jed gegen das Chaos stellt. Dazu heißt es: “Mit brennender Entschlossenheit und der tief in ihren Herzen verankerten Erinnerung an ihren mühevollen Kampf – sind sie da etwa die weißgesagten Krieger des Lichts?”

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin erscheint am 18. März 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Die neuen Screenshots sehen nicht übel aus. Hoffen wir mal, dass auch das Spiel an sich überzeugen kann.

