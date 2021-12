Shigeru Miyamoto dankt TV-Asahi-Wählern dafür, dass sie sich für so viele Nintendo-Spiele entschieden haben

in

Shigeru Miyamoto hat sich kürzlich bei den japanischen Fans dafür bedankt, dass sie bei den “Video Game General Elections” von TV Asahi für so viele Nintendo-Spiele abgestimmt haben.

Kürzlich haben wir darüber berichtet, dass laut einer Umfrage von TV Asahi Zelda: Breath of the Wild das beste Spiel aller Zeiten ist. Abgesehen davon haben es drei weitere Switch-Spiele in die Top 10 geschafft. Dafür hat sich die Entwicklerlegende Shigeru Miyamoto nun über Twitter bedankt.

Im Tweet heißt es: “Hier ist Miyamoto. Vielen Dank, dass ihr bei der ‘Video Game General Election’, die gestern Abend ausgestrahlt wurden. für viele Nintendo-Titel gestimmt habt. Es war auch eine Gelegenheit, sich an jede Szene der Spieleentwicklung zu erinnern, die sich seit fast 40 Jahren wiederholt hat. Wir werden weiterhin Videospiele entwickeln, die jedem neue Erfahrungen bringen.”

Hier der Tweet:

Hier nochmal die Top 10:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Dragon Quest V Final Fantasy VII Animal Crossing: New Horizons Splatoon 2 Dragon Quest III Super Smash Bros. Ultimate Chrono Trigger Final Fantasy X Super Mario Bros. 3

Was sind eurer Meinung nach die 10 besten Spiele aller Zeiten? Erzählt es uns in den Kommentaren.

