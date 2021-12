Sniper Elite 5 erscheint 2022 für PC und Konsolen

in

Der britische Indie-Publisher Rebellion hat verraten, dass das Spiel Sniper Elite 5 2022 veröffentlicht wird.

Fans von Sniper Elite dürfen sich freuen, denn es gibt Neuigkeiten zu Sniper Elite 5. So wurde kürzlich verraten, dass der Titel im nächsten Jahr zeitgleich im Xbox Game Pass, auf Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 unnd 5, Epic, Steam und im Windows Store erscheinen wird.

Mit dieser Ankündigung wurde auch der erste Trailer zum Spiel veröffentlicht, in dem ausschließlich Material aus der Spiel-Engine verwendet wurde. Diesen Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Zum Sppiel heißt es: “Im Rahmen einer verdeckten Operation der US Rangers zur Schwächung des Atlantikwalls an der bretonischen Küste, nimmt Karl Kontakt mit der französischen Résistance auf. Bald stoßen sie auf ein geheimes Nazi-Projekt, das den Krieg zu entscheiden droht, bevor die Alliierten überhaupt einen Fuß nach Europa setzen können: Operation Kraken. Karl muss nun die hochrangigen Nazi-Offiziere ausschalten, um die Operation Kraken ein für alle Mal zu beenden.

Die neuen Spielkarten basieren auf echten Schauplätzen in Frankreich im Jahr 1944 und stellen zugleich die größten und realistischsten Areale in der Geschichte der Serie dar. Das neue Mobilitätssystem bietet den Spielern eine noch größere Auswahl an Möglichkeiten, wenn es darum geht, ihre Ziele auszuschalten. Sie können auch einen Freund einladen, um ihnen bei einer Mission zu helfen und profitieren dabei von den verbesserten Gameplay-Optionen im Koop.”

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Das denken wir:

Die Reihe hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut weiterentwickelt. Wir freuen uns schon auf das Spiel.