So genial sieht The Witcher 3 mit über 100 Mods und Reshade Raytracing in 8K aus

“Digital Dreams” hat ein Video veröffentlicht, in dem wir The Witcher 3 mit über 100 Mods und Reshade Raytracing in 8K zu sehen bekommen.

Wir berichten ja immer mal wieder über Videos, die The Witcher 3 mit verschiedenen Mods zeigen. Beispielsweise hatten wir bereits ein Video von “Digital Dreams” im Programm, in dem das Rollenspiel The Witcher 3 mit über 50 Mods, Reshade Raytracing und einer 8K-Auflösung gezeigt wurde. Heute haben wir ein weiteres Video von “Digital Dreams” zu The Witcher 3 für euch.

Im Nachfolgenden Video bekommt ihr den Titel auch mit Reshade Raytracing und einer 8K-Auflösung zu sehen, aber statt über 50 Mods werden hier über 100 Mods eingesetzt und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.

Hier könnt ihr euch das Video ansehen:

Übrigens läuft das Spiel auf einem PC mit nachfolgender Hardware:

Mainboard: Asus Prime x470-Pro

Prozessor: Ryzen 9 3900x 4,5Ghz

Arbeitsspeicher: Corsair Vengeance 32GB

Grafikkarte: ASUS TUF RTX 3090

Wie gefällt euch der neue Look des Spiels? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Über diesen Link findet ihr eine Liste mit allen verwendeten Mods.

Das denken wir:

Es ist wirklich erstaunlich, was Modder noch so alles aus dem Spiel herausholen können, aber man sollte nciht vergessen, dass es auch ohne Mods noch immer wirklich gut aussieht.

Quelle: dsogaming.com