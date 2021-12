“Sonic the Hedgehog 2”: Knuckles und Tails geben sich die Ehre

Kürzlich wurde der erste Trailer zum kommenden Kinofilm “Sonic the Hedgehog 2” veröffentlicht.

Wie wir bereits vermutet hatten, wurde im Rahmen der Game Awards 2021 der erste Trailer zu “Sonic the Hedgehog 2” veröffentlicht, in dem sich unter anderem Knuckles und Tails die Ehre geben.

Darum geht es: Nach den Geschehnissen in “Sonic the Hedgehog” machen Polizist Tom Wachowski (James Marsden) und Maddie (Tika Sumpter) Urlaub und Sonic vertreibt sich die Zeit in Green Hills. Aber die Ruhe währt nicht lange, denn Dr. Robotnik ( Jim Carrey ) kehrt mit seinem neuen Partner Knuckles zurück. Sie suchen nach einem Smaragd, der die Macht hat, Zivilisationen zu zerstören. Sonic verbündet sich mit seinem Kumpel Tails und gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise, um den Smaragd zu finden, bevor er in die falschen Hände gerät.

Regie führt erneut Jeff Fowler. Übrigens wird im US-Original Knuckles von Idris Elba und Tails von Colleen O’Shaughnessey vertront.

Der Film Startet hierzulande am 7. April 2022 in die Kinos.

Der erste Trailer macht einen sehr guten Eindruck. Wir freuen uns schon auf den Kinostart.