“Sonic the Hedgehog 2”: Vielleicht bekommen wir bei den Game Awards einen Trailer zu sehen

Im Rahmen der Game Awards bekommen wir vielleicht einen Trailer zum kommenden Film “Sonic the Hedgehog 2” zu sehen.

Am 9. Dezember gehen die Game Awards 2021 an den Start und diese sollten Sonic-Fans nicht verpassen. Der Grund: Vielleicht bekommen wir einen ersten Trailer zu “Sonic the Hedgehog 2” zu sehen.

Wie ich darauf komme? Ganz einfach: Der offizielle Twitter-Account von Sonic the Hedgehog hat Geoff Keighley, den Moderator der Game Awards, angeschrieben. Im Tweet heißt es: “Hey Geoff Keighley hast du zusätzliche Einladungen für die TGA?”

Daraufhin antwortet Keighley: “Warte, du folgst mir nicht einmal lol”.

Hier die Tweets:

Der Austausch deutet daraufhin, dass uns bei den Awards irgendetwas zu Sonic erwartet und ein erster Trailer zu “Sonic the Hedgehog 2” wäre ziemlich wahrscheinlich.

Sollte es Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Freu iht euch schon auf “Sonic the Hedgehog 2”? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Das denken wir:

Der erste Teil war sehr sehenswert. Wir sind schon gespannt, was “Sonic the Hedgehog 2” zu bieten hat.

