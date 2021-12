Star Wars Eclipse: Quantic Dream enthüllt neues Action-Adventure

Das Studio Quantic Dream hat das Action-Adventure Star Wars Eclipse mit einem ersten Trailer angekündigt.

Im Rahmen der Game Awards 2021 hat das Studio Quantic Dream, das für Titel wie Detroit: Become Human und Beyond: Two Souls verantwortlich ist, das kommende Action-Adventure Star Wars Eclipse enthüllt.

In diesem Titel wird man eine unerforschte Region des Outer Rim in der Ära der Hohen Republik erkunden, die auch als das goldene Zeitalter der Jedi bekannt ist. Zur Ankündigung heißt es: “Wie für Quantic Dream typisch, wird das Spiel mit einer tiefen und komplexen Geschichte aufwarten, in Sachen Gameplay aber über die bisherigen Erfolgstitel hinausgehen. Im Mittelpunkt des Geschehens werden die Entscheidungen des/der Spielers:in stehen, von denen jede dramatische Auswirkungen auf den Verlauf der Story haben können.

Ein Team aus Autoren:innen, Spieleentwicklern:innen und Experten:innen für interaktives Storytelling, die ihre Liebe zum Star Wars-Franchise verbindet, erschaffen in Star Wars Eclipse einzigartige Orte und Charaktere, von denen jeder über spezielle Fähigkeiten verfügt und eigene Ziele verfolgt.

Star Wars Eclipse wird derzeit in Paris (Frankreich) und Montreal (Kanada) entwickelt und befindet sich in einer frühen Entwicklungsphase. Nach der Fertigstellung wird es weltweit durch Quantic Dream veröffentlicht werden. Derzeit sucht das Team an beiden Standorten nach den besten Talenten, um an diesem aufregenden neuen Projekt zu arbeiten. “

Hier könnt ihr euch den ersten Trailer zum Spiel ansehen:

Einen Release-Termin gibt es bisher nicht. Sollte sich das ändern, dann lassen wir es euch wissen.

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Star Wars” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wir sind schon sehr gespannt, was uns hier erwartet. Bis wir erste Spielszenen zu sehen bekommen müssen wir uns aber sicher noch einige Monate gedulden.