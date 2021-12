Star Wars: Hunters – Seht euch hier den ersten Gameplay-Trailer an

Zynga Inc. und Lucasfilm Games haben kürzlich den ersten Gameplay-Trailer des kommenden Arena-Kampfspiels Star Wars: Hunters veröffentlicht.

Im nächsten Jahr erscheint mit Star Wars: Hunters ein neues Arena-Kampfspiel. Hier erwarten euch 4-gegen-4-Kämpfe, in denen Kopfgeldjäger, Rebellen und Wookies in unterschiedlichen Arenen gegeneinander antreten.

Jeder Charakter hat dabei seinen eigenen Kampfstil. Dazu heißt es: “Rieve und J-3DI schwingen gekonnt Lichtschwerter, Zaina und Sentinel haben zielgenaue Schussfähigkeiten, Imara Vex besitzt ein Arsenal an Kopfgeldjägerausrüstung, Grozz ist unglaublich stark, Slingshot nutzt gewitzt Technologien wie Droideka und die einfallsreichen Utooni nutzen alles, was sie so finden.”

“Die heutige Vorstellung des Gameplays erlaubt es Spielern, einen ersten Blick auf die Hunter in Aktion zu werfen und sich die acht dynamischen Charaktere anzusehen, die zum Launch verfügbar sein werden”, sagt Bernard Kim, President of Publishing bei Zynga. “Unsere Teams von NaturalMotion und Boss Alien freuen sich darauf, dass Fans sich in die Schlacht stürzen und nächstes Jahr um Galaxie-weiten Ruhm in der Arena kämpfen können.”

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer ansehen:

Das Spiel erscheint 2022 kostenlos auf der Nintendo Switch, im App Store und auf Google Play und unterstützt Crossplay auf allen Plattformen.

Über diesen Link gelang tihr auf die ofizielle Seite des Spiels.

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus dem Spiel ssehen gar nicht mal so übel aus. Hier könnte uns ein spaßiges Arena-Kampfspiel erwarten.